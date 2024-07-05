ВСУ вывезли из оккупации морпеха, который провёл в российском плену более двух лет

Отряд специальной разведки Военно-морских сил ВСУ «Ангелы» в результате спецоперации спас пленного морского пехотинца с оккупированной страной-агрессором Россией части страны.

Об этом сообщили ВМС ВСУ 4 июля.

Военные рассказали, что Александр был захвачен оккупантами во время задания и провёл в плену более двух лет. Много раз он становился свидетелем и жертвой пыток над украинцами, которых удерживает РФ.

Военные рассказали, что для вывоза морпеха разработали сложную, многоуровневую операцию.

Александр стал 69-м человеком, которого «Ангелы» успешно эвакуировали на подконтрольную Украине территорию, отмечается в сообщении. По соображениям безопасности детали операции не раскрываются.

В ВМС всячески поддерживали его мать Ольгу, работающую учительницей украинского языка.

«До последнего момента я не могла поверить, что это возможно. Год назад, на день морской пехоты, «Ангелы» приехали и пообещали его вернуть. Прошёл год и Саша теперь дома. Я до сих пор не могу в это поверить. Большое спасибо ребятам за то, что вернули моего сына», – рассказала Ольга.

Встреча матери и сына состоялась в кабинете Командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Алексея Неижпапы, который лично контролировал проведение операции на всех её этапах.

«Мы помним обо всех. О каждом матросе, каждом офицере. Да, к сожалению, много наших ребят в плену, но мы всех стараемся вернуть. Как сказал наш Президент, «мы каждого помним и каждого вернём». Не так быстро, как желаем, но мы будем прилагать максимум усилий», – отметил Командующий ВМС.

Одесса News информировала, что 28 июня 2024 года Украине удалось вернуть из российского плена ещё 10 человек.

Скриншоты с видео ВМС ВСУ

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