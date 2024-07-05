В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Цыбров, светлая ему память

Погиб житель села Новая Царичанка Белгород-Днестровского района Олег Цыбров.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской РГА.

Воин до недавнего времени считался пропавшим без вести. Но, после проведения соответствующих поисков установили, что солдат Олег Цыбров погиб во время наступательных действий возле н.п. Красногоровка Покровского района.

Ему было 47 лет.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года на войне погиб житель Татарбунар Одесской области Юрий Максимчук.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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