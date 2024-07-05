В Одесской области подросток пытался разобрать Shahed, подорвался и погиб 

3 июля в одном из сёл Сафьяновской общины (Измаильский район) Одесской области погиб 15-летний подросток.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

«Предварительно полицейские установили, что юноша принёс домой неизвестный предмет, который нашёл в лесополосе, и начал во дворе разбирать его. Предмет взорвался и спровоцировал пожар, в результате чего подросток погиб», – говорится в сообщении.

Пожарные потушили огонь. Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия.

По факту гибели подростка начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

В официальном сообщении не сказано, какой именно предмет взорвался, но, как рассказали в полиции изданию «Думская», осмотревшие место происшествия эксперты установили, что парень пытался с помощью молотка и «болгарки» разобрать боевую часть российского дрона Shahed, которую он нашёл в лесополосе и принёс во двор своего дома.

По информации издания, мать подростка, которая в этот момент находилась в доме, физически не пострадала, но госпитализирована в шоковом состоянии.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года правоохранители разоблачили 36-летнего жителя Белгород-Днестровского района в незаконных сделках с боевыми припасами и оружием, привезённого им с Донецкой области.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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