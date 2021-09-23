На трассе Одесса-Киев произошло ДТП, водитель погиб сразу

На трассе Одесса-Киев в Березовском районе Одесской области 22 сентября легковушка Toyota столкнулась с грузовиком Scania и загорелась, водитель погиб на месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По предварительной информации, автомобиль Toyota под управлением 28-летнего мужчины столкнулся с грузовиком Scania, который ехала впереди. От столкновения легковушка загорелась, водитель погиб.

Авария произошла в половине пятого вечера на 369-м км трассы Одесса-Киев в Березовском районе.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, Одесская областная прокуратура сообщила о о подозрении полицейскому в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 18 сентября погиб человек.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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