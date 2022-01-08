Полиция: Ночь на Рождество в Одессе прошла спокойно

В Одессе сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность и правопорядок во время праздничных рождественских мероприятий.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

«Около полутора тысяч полицейских дежурили возле культовых сооружений, где проходили богослужения, и патрулировали места других праздничных мероприятий, в которых участвовало в целом более сорока тысяч граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря профилактическим действиям полиции, нарушений в регионе во время рождественских праздников не было.

Полиция продолжает нести службу по охране безопасности и правоопорядка.

Одесса News рассказывала о подготовке полицейских Одесской области к патрулированию улиц и храмов на время новогодне-рождественских праздников.

Фото: Нацполиция в Одесской области, Одесса News

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