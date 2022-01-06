В Одессе усилили наряды полицейских для порядка на Рождество

На Рождество Христово правопорядок и безопасность одесситов будут обеспечивать более полутора тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Отмечается, что усиленные наряды полицейских будут нести службу около пятисот религиозных зданий и патрулировать улицы и места, где состоятся массовые мероприятия. Кроме того, в главке полиции региона в круглосуточном режиме будет работать ситуационный центр для анализа и координации работы всех дежурных подразделений.

Полиция призывает граждан придерживаться карантинных норм и законодательства, а в случае, если понадобится их помощь, звонить на спецлинию «102».

Фото: Одесса/News, Отдел коммуникации полиции Одесской области

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