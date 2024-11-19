Полиция и СБУ задержали 17-летнего одессита за совершение теракта в Киеве

Нацполиция и СБУ задержали 17-летнего юношу за совершение террористического акта в столице. Парень взорвал самодельное устройство возле админздания в Дарницком районе. К счастью, никто не пострадал.

Его завербовали вражеские спецслужбы для совершения серии таких подрывов в Украине, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Полицейские также установили, что на счету несовершеннолетнего совершения поджогов двух отделений Укрпочты в Николаеве и Одессе.

«Работая на месте подрыва в Дарницком районе, взрывотехники полиции Киева установили, что сработало взрывное устройство дистанционного действия, начинённое гвоздями и шурупами. По результатам розыскных мер оперативники полиции Киева и сотрудники Службы безопасности Украины установили, что к совершению теракта причастен 17-летний житель Одесской области. Представители вражеских спецслужб завербовали несовершеннолетнего через социальные сети. По указанию куратора юноша прибыл из Одессы в Киев и заложил взрывчатку возле здания государственного учреждения, которое приведено в действие путём дистанционного управления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем злоумышленник скрывался в столице на съёмных квартирах и вскоре отправился в Одессу, где его задержали полицейские, когда он готовился к совершению ещё одного теракта.

Следственным управлением Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, и по согласованию с Киевской городской прокуратурой фигуранту объявлено подозрение в совершении взрыва, который создал опасность для жизни и здоровья человека с целью нарушения общественной безопасности.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Одесса News информировала, что в ноябре 2024 года в Одессе полицейские установили и задержали мужчину, который угрожал взорвать один из важных стратегических объектов города.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

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