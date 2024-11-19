Украина применила дальнобойные ATACMS по арсеналу в Брянской области РФ

Военный арсенал минобороны России в Карачеве Брянской области (в/ч 55443) силы обороны Украины атаковали американской ракетой ATACMS.

Об этом источник в украинской армии 19 ноября сообщили «РБК-Украина» и другим СМИ.

«Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ. Удар был нанесён по объекту в Брянской области, он был успешно поражён», – заявил источник.

Утром Генштаб ВСУ заявил об ударе по арсеналу 1046-го центра материально-технического обеспечения, расположенный около Карачева. Там зафиксировали 12 вторичных взрывов и детонации.

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов пишет в Facebook, что это первое применение ATACMS Воздушными силами ВСУ по военному объекту на территории страны-агрессора.

«Российский диктатор Владимир Путин угрожал нанести удары по силам НАТО, если Украина начнёт наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ. И вот сегодня очередные «коричневые линии» Кремля нарушены. И теперь весь мир будет смотреть, решится ли Путин на какие-то действия», – говорится в его посте.

Бутусов считает, что начало дальнобойных ударов по РФ не приведёт к быстрому перелому в войне, но нанесёт значительные потери тыловым ресурсам оккупантов, усложнит им логистику в приграничных районах.

Одесса News информировала, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории страны-агрессора России американскими ракетами большой дальности ATACMS.

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