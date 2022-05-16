Российские самолёты стратегической авиации атаковали Одесскую область

Российские самолёты стратегической авиации утром 16 мая атаковали Одесскую область.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Поражены объекты туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар, — говорится в сообщении.

«Враг продолжает атаковать повреждённый и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребёнок», — информирует ОК «Юг».

Информация уточняется.

Отмечается, что на месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.

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