Шесть сторонников «русского мира» предстанут перед судом в Одессе

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд 6 обвинительных актов в отношении 6 человек по фактам размещения и распространения ими материалов, содержащих оправдывание и отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, глорификации (восхваления) её участников.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что по данным следствия, пророссийски настроенные жители Одессы и области, несмотря на систематические обстрелы Одесщины оккупантами, в российских социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» распространяли материалы, оправдывавшие временную оккупацию части территории Украины и отрицающие вооружённую агрессию РФ против украинского народа, а также восхваляли и превозносили русских захватчиков.

«Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области», — говорится в сообщении.

За это преступление Законом предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года сотрудники СБУ блокировали в Одессе деятельность руководителя структурного подразделения госпредприятия – одного из объектов критической инфраструктуры авиационной отрасли, который в собственном аккаунте распространял призывы к действиям, направленным на изменение границ территории и государственной границы Украины.

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