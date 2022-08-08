Скандал: правозащитная организация Amnesty International извинилась за свой отчёт о войне

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, вызвавший волну критики.

В докладе, в частности, говорилось о том, что якобы ВСУ подвергали риску гражданское население, «создавая базы и используя системы вооружений в населённых жилых районах, в том числе в школах и больницах».

«Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и ставит под угрозу гражданское население, поскольку она превращают гражданские объекты в военные объекты. Последовавшие российские удары в населённых пунктах убили гражданских лиц и разрушили гражданскую инфраструктуру», – утверждается в отчёте.

Amnesty International заявила, что в ходе исследований в апреле – июле обнаружила доказательства того, что «украинские силы наносили удары из населённых пунктов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и сёлах в Харьковской, Николаевской областях и на Донбассе».

В отчёте при этом подчёркивается, что «практика украинских военных по размещению военных объектов в населённых пунктах никоим образом не оправдывает неизбирательные российские нападения».

«Все стороны конфликта должны всегда проводить различие между военными целями и гражданскими объектами и принимать все возможные меры предосторожности, в том числе при выборе оружия, чтобы минимизировать гражданские потери», – заявили в AI.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущён докладом. «У вас все в чём-то немного виноваты. Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области», – обратился он к Amnesty International.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчёт – «свидетельство потери адекватности» Amnesty International. «Мы всесторонне анализируем и даём оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю», – добавил глава Минобороны.

Отчёт активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Алёновке Донецкой области.

Глава украинского офиса организации Оксана Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчёта, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном не услышали, констатировала она и на следующий день после обнародования доклада объявила о своём увольнении из Amnesty International.

Как говорится в заявлении организации, опубликованном Reuters 7 августа, пишет издание ГОРДОН, Amnesty International принесла извинения за «страдания и гнев», вызванные её отчётом. Однако, организация «полностью поддерживает выводы», «сожалея о причинённой боли», — подчёркивается в заявлении Amnesty International.

Одесса News информировала о скандале в связи с высказываниями члена Палаты представителей США от Республиканской партии Виктории Спартц, которая обратилась к президенту США Джо Байдену проверить «российские связи» главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

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