СБУ задержала информатора, который корректировал атаки дронов по Одессе

Служба безопасности Украины задержала вражеского информатора, который распространял информацию о местонахождении подразделений Сил обороны и стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса Одессы.

Об этом СБУ сообщает в Теlegram.

«Именно по его координатам захватчики нанесли один з ударов иранскими дронами Shahed по территории областного центра», — говорится в сообщении.

По данным следствия, приспешником россиян оказался радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса. Мужчина распространял в созданной им в Теlegram группе, участниками которой были преимущественно россияне, информацию о местах расположения на оборонном предприятии и рядом с ним подразделений Сил обороны и их вооружении.

Кроме того, информатор «сливал» данные по выполнению предприятием оборонных заказов.

Установлено, что после российских воздушных атак фигурант фиксировал и распространял в своей группе последствия попаданий с детализацией степеней поражения атакуемых объектов. Эти данные враг мог использовать для осуществления повторных и подготовки новых ударов дронами-камикадзе по городу.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года в Одессе задержана местная жительница за распространение данных о расположении украинских защитников в городе.

Фото: СБУ

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