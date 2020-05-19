Стерненко готовился к худшему, но обошёлся в СБУ лёгким испугом

Одесский уличный праворадикал Сергей Стерненко, который 2 года назад зарезал человека якобы при самообороне, побывал в СБУ, вызванный повесткой.

Как заявил своим единомышленникам, пишет УНН, собравшимся под стенами киевской СБУ, Стерненко, «знаете, для чего меня вызвали повестками? Официальная версия: для того, чтобы ознакомить меня с материалами дела. На самом деле я убеждён, что планы у них были сегодня совсем другие, потому что для того, чтобы ознакомиться с материалами, повестки никто никогда не вручает».

Одесса News информировала, что утром 18 мая пресс-служба СБУ заявила: Стерненко был вызван для проведения следственных действий, которые не связаны с объявлением ему о подозрении.

«Я абсолютно уверен, об этом говорят и наши внутренние источники в Офисе генерального прокурора и в СБУ, что на сегодня мне должны были сообщить о подозрении по статье 115 — умышленное убийство», — сообщил Стерненко.

Развитие событий прокомментировал юрист Андрей Портнов, чьи адвокаты бесплатно защищают вдову погибшего от ножа Сергея Стерненко Ивана Кузнецова: «Службу безопасности Украины, причастную к сокрытию резонансных убийств и сращиванию с бандами радикалов, нужно полностью перезагрузить. Ей уже ничего не поможет — воинская часть, подвергшаяся позору, всегда расформировывалась».

Напомним, что 24 мая 2018 года Сергей Стерненко зарезал Ивана Кузнецова на 4-й стации Фонтанской дороги в Одессе. Активист вёл стрим с места событий, показывая умирающего человека и не оказывая ему помощи. В стриме он несколько раз признался, что нож принадлежал ему. Тогда же Стерненко, по версии полиции, сам разрезал себе руку своим же ножом, чтобы выставить себя пострадавшим (это подтвердили и данные экспертизы: на лезвии первым слоем обнаружили кровь Кузнецова, а затем, «сверху», кровь Стерненко).

Дело неоднократно передавалось из полиции в СБУ и обратно. При этом уже несколько экспертиз пришли к однозначному выводу о том, что Стерненко совершил умышленное убийство, а не превысил самооборону. Данные экспертиз говорят о том, что уже раненного им Кузнецова активист догонял около сотни метров и затем нанёс смертельный удар в сердце.