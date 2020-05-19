Обрушившийся дом на Торговой в Одессе разбирают 264 человека

Обвал 130-летнего дома на Торговой,20 в Одессе разбирают 264 человека — спасатели, кинологи, пожарники.

Как сообщают в пресс-центре ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, 56 единиц техники также привлечены к разбору обломков обрушившегося дома.

От ГСЧС на месте работают 106 человек личного состава, в том числе 2 кинологических расчёта и 23 единицы техники.

По состоянию на утро 19 мая на месте проводились подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания.



Как сообщала Одесса News, 18 мая в Одессе на Торговой, 20, обрушилась часть здания 4-этажного жилого дома с мансардой на 30 квартир (1890 года постройки). Из дома было выведено 8 жителей, в том числе 2 детей. Частично повреждены 3 квартиры (на 2-м, 3-м и 4-м этажах), где проживали 17 человек, которые на момент обрушения отсутствовали. Местонахождение всех жильцов дома установлено. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

После ЧП большинство пострадавших отселили в гостиницы «Винтаж» и «Одесский дворик». Проживание людей в отелях оплачивает застройщик «Некст Джен девелопмент», который осенью прошлого года начал сносить под застройку соседний с обвалившимся домом банно-прачечный комбинат. В полиции подозревают, что эти работы и привели к частичному обрушению дома.



Среди оставшихся без крова — учителя биологии из Ришельевского лицея Екатерина Сергеевна Панкова и Денис Борисович Радионов.

Фото: ГСЧС, Думская

Видео: ГСЧС, «Одесса»