В Одессе произошло очередное обрушение жилого дома

18 мая в 16 час. 25 мин. в Одессе по ул. Торговая, 20, произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома.

В результате обвала были разрушены три квартиры, в которых проживали 17 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Подчёркивается, что физически никто не пострадал. Из дома выведено 8 жителей, в том числе 2 детей.

К ликвидации последствий и разбору завалов привлекли 86 человек и 23 единицы техники ГСЧС.

Одесская полиция открыла по факту случившегося уголовное производство ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Жителям пострадавшего дома городские власти предоставили временное жилье. Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что компания-застройщик «поможет с расселением людей, поскольку существует угроза обрушения дома».

По информации полиции, частично было повреждено 3 квартиры (4-й, 3-й и 2-й этажи, на первом этаже арка), где проживало 17 человек, которые на момент обрушения отсутствовали.

Работники полиции обеспечили отвод автотранспорта, установили анкетные данные жильцов дома и лиц, которые на момент обвала могли находиться в здании, обеспечивают правопорядок.

Как сообщала Одесса News, 9 апреля произошло обрушение 3-этажного неэксплуатируемого жилого дома в Одессе на ул. Канатная, 6.

Фото: Нацполиция, ГСЧС, Думская

Видео: Нацполиция