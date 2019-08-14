Мэр Одессы показал Жванецкому, каким будет бульвар его имени

13 августа мэр Одессы Геннадий Труханов и Михаил Жванецкий ознакомились с ходом капитальных работ на бульваре, названном в 2009 году в честь знаменитого одесского сатирика.

Как сообщает официальный сайт города, работы ведутся поэтапно, на первом этапе проводится благоустройство участка от Художественного музея до переулка Короленко.

Сам бульвар располагается на верхней террасе склона над ул. Приморской и имеет общую протяжённость 700 метров. В марте текущего года был начат его капитальный ремонт.

Как отмечают специалисты, в настоящий момент ведутся работы по замене инженерных коммуникаций, в том числе и для отведения ливневых вод, которые раньше размывали склон. Кроме того, существующие подпорные стены бульвара находятся в неудовлетворительном состоянии и не выполняют возложенную на них функцию. Учитывая эти факторы, было принято решение по обустройству свайного поля, на котором будет лежать бетонное основание бульвара.

«По окончанию всех работ это будет благоустроенная пешеходная зона от Художественного музея до ул. Гоголя. Сам бульвар будет иметь гранитное покрытие. Появятся смотровая и новая детская площадки. А возле Художественного музея планируется расположить парк скульптур. На всём протяжении бульвара красным гранитом будет обозначена велосипедная дорожка. Она станет частью велосипедного маршрута, пролегающего по центру города», — говорится в сообщении.

Проект предусматривает максимальное сохранение существующего рельефа с укреплением нижней террасы и озеленением территории. На склонах бульвара Жванецкого — от Одесского художественного музея до Военного спуска — создадут благоустроенную зелёную зону.

«Я могу только поблагодарить за то, что идея начинает осуществляться. От себя я буду добавлять потом… Возможно, это будет изречение», — отметил Михаил Жванецкий.



Фото и видео: «Одесса»