Киевское “Динамо” уволило Хацкевича с поста главного тренера

Киевский футбольный клуб “Динамо” прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем.

Об этом 14 августа сообщила пресс-служба ФК “Динамо”.

“Футбольный клуб “Динамо” (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. ФК “Динамо” (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведённую в течение более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности”, — говорится в сообщении.

Прекращение сотрудничества «Динамо» с Хацкевичем произошло после того, как футболисты киевского «Динамо» сыграли во вторник, 13 августа, вничью 3:3 с бельгийским «Брюгге» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. “Динамо” не смогло пройти в плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух матчей с «Брюгге» (0:1, 3:3) и далее продолжит выступления сразу в групповом раунде Лиги Европы.

Стали известны имена кандидатов, которых киевский футбольный клуб “Динамо” рассматривает на должность главного тренера после увольнения Александра Хацкевича.

Как стало известно Sport Arena, руководство “Динамо” на данный момент рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера — Юрия Калитвинцева и Юрия Вернидуба.

Решение должно быть принято в течение двух дней, которые в качестве выходных получила киевская команда после матча с бельгийским “Брюгге”.

Отмечается, что новый наставник “Динамо” будет назначен исполняющим обязанности главного тренера до окончания первой части сезона.

Юрий Калитвинцев в период игровой карьеры выступал за “Динамо” с 1994 по 1998 год. Его последним местом работы в качестве тренера было московское “Динамо”, которое 51-летний специалист покинул в 2017 году.

Юрий Вернидуб по итогам прошлого сезона оставил луганскую “Зарю”, которую возглавлял в 2011-2019 годах.

“Динамо” также рассматривает кандидатуры Алексея Михайличенко и Александра Заварова.