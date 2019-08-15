Арестован замминистра Грымчак по подозрению во взяточничестве

Вечером в среду, 14 августа, в доме заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака сотрудники Генпрокуратуры проводили обыски.

Как сообщили в НАБУ, Юрий Грымчак и его «помощник» были задержаны по делу о вымогательстве 1,1 миллиона долларов взятки.

«Задержанные требовали взятку на сумму 1,1 млн долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. Во время получения части средств в размере 480 тысяч долларов они были задержаны «на горячем»», – говорится в сообщении.



В МинВОТ подтвердили, что задержание Грымчака никоим образом не касается его работы в министерстве.

«По информации, которая есть в распоряжении МВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается его работы в МВОТ и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. Более того, сообщения в СМИ о задержании помощника заместителя министра также не является корректной, поскольку в штатном расписании министерства нет должности «помощник заместителя министра». Упомянутое в СМИ лицо не является работником МВОТ», – говорится в заявлении ведомства.

Как сказал Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook, Юрий Грымчак и его помощники требовали взятку за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры.

«Негласные следственные действия свидетельствуют, что он и его помощники требовали средства за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Стыдно за него».

Реакция Грымчака на обвинения правоохранителей пока неизвестна.

Кстати. Юрий Николаевич Грымчак, 1965 года рождения, родился в Донецке), украинский политик, народный депутат Украины VI созыва. Член СПУ в 1994—2006 гг. С 2006 года — член партии «Народная самооборона». В 2002—2005 гг. помощник-консультант нардепа Юрия Луценко. На выборах 2012 года баллотировался в Верховную Раду VII созыва от Объединённой оппозиции «Батькивщина» (№ 91 в списке), однако его место в списке оказалось ниже прошедшей части (62 места). С 25 октября 2016 года — советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц. С 10 марта 2017 года — заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц. 1 ноября 2018 года включён в санкционный список России. В 2018 году разгорелся скандал, некоторые депутаты обвинили его в педофилии.

Фото: Facebook