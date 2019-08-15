Всемирно известного оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

«Несколько женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах», — говорится в сообщении.

В частности, восемь певиц и одна танцовщица обвиняют Доминго в сексуальных домогательствах, которые начались в конце 1980-х и продолжались в течение трёх десятилетий.

Отмечается, что «некорректное поведение» со стороны испанского оперного певца было в компаниях, где Доминго занимал руководящие должности.

Сам Доминго заявил, что сожалеет по поводу того, что огорчил кого-то или заставил чувствовать себя неудобно, несмотря на лучшие намерения. Он также считает, что все его общения с женщинами происходили с согласия сторон. В то же время испанец признал, что текущие стандарты поведения в обществе «сильно отличаются от прошлых времён».

Как сообщает NBC Philadelphia, опера Филадельфии отменила выступление Пласидо Доминго после выдвинутых против него обвинений.

«Известный оперный тенор Пласидо Доминго не будет выступать в опере Филадельфии на концерте-открытии в сентябре», — говорится в сообщении.

Ранее опера Сан-Франциско решила отменить его концерт.