Скандал: Порошенко хотел получить подозрение лично от Генпрокурора, но та не дала

Очередной скандал с пятым президентом Украины Петром Порошенко произошёл 10 июня.

Как информирует Укринформ, Петру Порошенко в помещении Госбюро расследований по поручению генпрокурора прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Порошенко не стал общаться с представителем ОГП, покинул здание ГБР и, по утверждению Гепрокурора Венедиктовой, ворвался со своей свитой к ней в кабинет и вёл оттуда прямую трансляцию, задавая вопросы главе Офиса Генпрокурора касательно возбуждённого против него уголовного дела.

Трансляция велась на странице партии «Европейская солидарность» в Facebook.

Появилось видео потасовки адвокатов Порошенко в Офисе генеральной прокуратуры Появилось видео потасовки адвокатов Порошенко в Офисе генеральной прокуратуры Gepostet von Бізнес.медіа am Mittwoch, 10. Juni 2020

Порошенко явился в ОГПУ для получения подозрения лично от Ирины Венедиктовой. Но та заявила, что если Порошенко хочет получить подозрение, пусть получает у следователей и прокуроров, а не приходит к ней в кабинет.

Полчаса длились бесполезные дискуссии касательно законности решения Офиса Генпрокурора, после чего Венедиктова попрощалась с Порошенко и депутатами от его партии и покинула зал. При этом нардепы остались сидеть за столом в ее офисе и вели разговоры о беспределе в правоохранительных органах.

Адвокат Порошенко Илья Новиков в комментарии журналистам сказал: «Представители Офиса генпрокурора пытались вручить подозрение с нарушением закона в помещении ГБР. Когда Пётр Порошенко вместе с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора, Ирина Венедиктова не захотела вручить подозрение лично и убежала из своего кабинета».

Своими действиями Венедиктова подписала подозрение Зеленскому, — добавил порошенковский адвокат.

«Европейская солидарность» уже успела обозвать всё происходившее в ГБР «юридическим трэшем от ГБР, достигшего новых глубин», репрессией («когда все предвыборные обещания, которые было так легко давать со сцены стадиона, провалены, остаётся лишь одно – устроить репрессии»).

Как сообщала Одесса News, в мае ГБР арестовало выставленные в Киевском музее имени Гончара картины из частной коллекции Порошенко из-за подозрения в незаконном перемещении через границу культурных ценностей.

