Удастся ли Порошенко обмануть детектор лжи

Пятый президент Украины Пётр Порошенко заявил о готовности пройти допрос с применением полиграфа в прямом эфире на телеканале «Прямой», а также выразил недоверие руководству Государственного бюро расследований.

Об этом Порошенко сказал в понедельник на брифинге после допроса в Государственном бюро расследований, сообщает Укринформ.

«Я готов также прокомментировать и заявление, которое сделал господин Труба (директор Государственного бюро расследований. — Ред.) относительно детектора лжи. Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю его руководству, не верю в объективность и беспристрастность следствия. И в то же время на «Прямом» канале те вопросы, а у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи на «Прямом» канале в прямом эфире. Когда я это предложил, у них большого энтузиазма по этому поводу не было», — отметил Порошенко.

Как сообщала Одесса News, 12 августа директор Государственного бюро расследований Роман Труба не исключил, что следующий допрос пятого президента Петра Порошенко может быть проведён с применением полиграфа в деле относительно возможного уклонения от уплаты им налогов при покупке ООО «Телеканал «Прямий».

Директор ГБР ранее заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что экс-президент проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР — о продаже завода «Кузница на Рыбальском» и телеканала «Прямой».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко не вручали подозрений ни по одному из открытых уголовных дел, в каждом из них он является свидетелем.