Экс-нардепа Рабиновича будут судить за госизмену

Государственное бюро расследований передало в суд производство о государственной измене бывшего народного депутата Украины от запрещённой политической партии ОП-ЗЖ Вадима Рабиновича.

Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба ГБР.

По данным ГБР, депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

«Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству Российской Федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», – говорится в сообщении.

Для справки. Рабинович – уроженец Харькова. Был депутатом двух созывов Верховной Рады: с 2014-го – от «Оппозиционной платформы», с 2019-го – от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (после начала полномасштабного вторжения деятельность пророссийских партий в Украине, в частности ОП-ЗЖ, была запрещена). В ноябре 2022 года Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича, поскольку Президент Украины Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства.

26 июля 2023 года ГБР сообщило Рабиновичу о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). 1 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГБР, избрав бывшему нардепу заочно меру пресечения в виде содержания под стражей.

5 сентября 2023 года его объявили в розыск.

Рабинович до начала российского вторжения уехал в Израиль.

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