Суд арестовал бывшего нардепа Рабиновича, но тот в Израиле

Печерский райсуд Киева 1 августа удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований, заочно избрав бывшему нардепу от запрещённой в Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом проинформировал пресс-центр ГБР 2 августа.

Отмечается, что 26 июля ГБР сообщило путём отправки соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль Рабиновичу о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

«Депутат распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию. Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, – сказано в сообщении ГБР. – Его пропагандистская деятельность помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины».

Отмечается, что санкция статьи, по которой Рабиновичу сообщили о подозрении, предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Для справки. Вадим Рабинович заявлял в марте 2022 года, что находится за границей, но ищет возможность вернуться в Украину. О его возвращении с тех пор не сообщалось.

21 июля нардеп от «Батьківщини» Сергей Власенко обнародовал копию указа президента Украины Владимира Зеленского от 18 июля о прекращении гражданства Украины ряду лиц, в том числе Рабиновичу

Окончательно партию ОП-ЗЖ Верховный Суд запретил 15 сентября. В ноябре Рабиновича лишили мандата нардепа.

Видео: ГБР

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