Между Польшей и Украиной появились дипломатические разногласия

1 августа заместитель главы МИД Польши Павел Яблонски заявил о некоторых фактах польско-украинских отношений.

Польский дипломат об этом сообщил в Twitter на фоне дипломатических разногласий, произошедших в последнее время, передаёт Одесса News.

Так, в конце июля в эфире польского общественного телевидения госсекретарь канцелярии президента Польши, глава бюро по международной политике Марцин Пшидач в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна заявил, что Украина «получила действительно большую поддержку от Польши» и ей «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет».

В Офисе президента Украины ответили, что такие заявления не соответствуют уровню «союзнических и братских отношений между странами».

1 августа в МИД Украины был приглашён посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий, которому указали, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы.

Бартош Цихоцкий

В тот же день в МИД Польши вызвали посла Украины в Варшаве Василия Зварыча «в связи с заявлениями представителей украинской власти».

Василий Зварыч

Ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский: «Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего».

Павел Яблонски написал, что «Польша поддерживает Украину только и настолько, насколько это соответствует нашим национальным интересам. Основополагающим принципом международной политики является принцип взаимности. Также стоит уважать людей, которые нам помогают – особенно, когда это помощь в крайней нужде и в больших масштабах».

Польский дипломат заявил, что в Польше «с пониманием относятся к эмоциям, которые испытывают украинцы, ставшие объектом варварской агрессии России», но эмоции, по его словам, «плохие советчики», а «неуважение к союзникам не помогает в достижении дипломатических целей, например, в усилиях по увеличению масштабов и форм помощи».

Павел Яблонски

«Главной угрозой как для Польши, так и для Украины, остаётся Россия. В Украине идёт война, развязанная Россией, которая также угрожает Польше. Защита от этой угрозы является нашим самым важным общим интересом на данный момент. Это не означает, что между Польшей и Украиной нет вопросов, по которым мы ещё не достигли согласия. Мы говорим об этом честно и открыто между собой, пусть и не всегда публично», – объяснил Яблонски.

Он считает, что «поддержка Украины в экспорте зерна на неевропейские рынки не может осуществляться за счёт польского сельского хозяйства».

«Давление на Польшу в этом вопросе не будет эффективным. С точки зрения интересов Украины было бы более целесообразно, чтобы Украина оказала давление на институты ЕС, чтобы они поддерживали страны-члены в развитии инфраструктуры, необходимой для транзита зерна», – подчеркнул Яблонски.

Кроме того, замглавы МИД Польши обвинил украинцев в геноциде поляков в ходе Волынской трагедии.

«Неизменно и без всяких сомнений: Волынское преступление – это геноцид, совершённый 80 лет назад украинцами против поляков. Без урегулирования этого преступления, разблокирования эксгумации и поминовения его жертв не будет настоящего польско-украинского примирения или интеграции Украины с ЕС», – заявил Яблонски.

Для справки. Вооружённые конфликты между поляками и украинцами начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные, как Волынская резня (Волынская трагедия). В другие годы они происходили на Холмщине и в Закерзонье. Точное количество погибших в этих конфликтах неизвестно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками.

События на Волыни в Украине и Польше оценивают по-разному.

22 июля 2016 года Сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом, а также установил 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой. 8 сентября Верховная Рада приняла заявление, в котором назвала решение польского Сейма некорректной оценкой трагических событий.

В 2019-м польский президент Дуда заявлял, что события 1940-х годов на Волыни были «не войной между Польшей и Украиной, а просто этнической чисткой, просто речь шла о том, чтобы поляков с этих территорий удалить».

После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину Дуда и Зеленский говорили о том, что в истории отношений двух стран начался новый этап и «исторические вопросы кажутся мелкими».

Зеленский в день памяти жертв Волынской трагедии 12 июля 2022 года внёс в Верховную Раду законопроект о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши в Украине. Летом 2022 года его приняла Рада, осенью закон вступил в силу.

11 июля 2023 года Сейм Польши назвал события на Волыни геноцидом.

Как сообщала Одесса News, 11 июля 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в мероприятиях саммита НАТО на государственном самолёте Польши.

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