11 июля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в мероприятиях саммита НАТО, в ходе которого Украина хочет получить чёткие гарантии безопасности и понятную перспективу членства в Альянсе.

Об этом сообщил собравшимся на саммите журналистам пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

«Президент прибыл в Вильнюс», – сказал он.

Как сообщает местный телеканал LRT, Зеленский прибыл на польском государственном самолёте.

Вместе с президентом Укрианы в Вильнюс прибыла и первая леди страны Елена Зеленская.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что Президент Зеленский присоединится к ужину лидеров стран-членов Альянса.

Зеленский на пути в Вильнюс написал в Twitter пост, в котором рассказал о сигналах, свидетельствующих о том, что на саммите НАТО «обсуждаются формулировки без Украины».

«Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины», – указал президент.

По словам Зеленского, это «похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса».

Как сообщала Одесса News, 12 июля состоится инаугурационное заседание нового Совета Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, включая Швецию. В 12.45 пройдёт совместная пресс-конференция по итогам двусторонней встречи генерального секретаря НАТО и президента Украины Владимира Зеленского.

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