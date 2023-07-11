Украинские разведчики прокомментировали убийство капитана подлодки РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины прокомментировало убийство в российском Краснодаре 42-летнего бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Черноморского флота страны-агрессора РФ Станислава Ржицкого.

Об этом пресс-служба ГУР Минобороны заявила в Telegram 11 июля.

«10 июля подводник совершал пробежку в Краснодарском парке культуры и отдыха имени 30-летия победы. Около 6.00 в него было совершено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте. Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападавшего», – говорится в сообщении.

В ГУР заявили, что «Краснодар» – одна из шести подлодок проекта «Варшавянка», входящих в состав Черноморского флота РФ. Каждая из них способна нести до четырёх крылатых ракет «Калибр».

«Капитан 2-го ранга Сергей Ржицкий по меньшей мере с 2006 года проживал в Севастополе. Некоторое время был командиром подлодки «Алроса». После отправки «Алросы» на модернизацию был назначен командиром «Краснодара», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что «Краснодар» причастен к ракетным обстрелам Украины.

Кстати, российское пропагандистское агентство «Интерфакс» сообщило, что Ржицкий занимал должность замначальника Краснодарского городского отдела по мобилизационной работе.

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