Т. н. замглавы оккупационной администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Херсонский коллаборант, так называемый замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб.

Об этом «Фонтанке» рассказала так называемая «замруководителя российской военно-гражданской администрации Херсонской области» Екатерина Губарева.

О смерти Стремоусова также написало пропагандистское агентство «РИА Новости», ссылаясь на «администрацию» региона.

Российское издание Readovka, ссылаясь на источники, пишет, что коллаборант погиб в ДТП. Никаких других подробностей смерти оно не приводит.

Для справки. После начала вторжения России в Украину Стремоусов поддержал действия РФ и в начале марта сформировал коллаборационистский Комитет спасения за мир и порядок. 26 апреля 2022 года он объявил себя «заместителем председателя военно-гражданской администрации Херсонской области».

Стремоусов находился под санкциями США и Евросоюза. Офис генпрокурора 28 сентября объявил Стремоусову о подозрении в коллаборационизме.

Стремоусов был одним из активных сторонников и главных организаторов проведения псевдореферендума о «присоединении» временно оккупированных территорий Херсонской области к России, «результаты» которого стали для президента РФ Владимира Путина предлогом незаконно аннексировать украинские земли.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2022 года Кирилл Стремоусов заявил, что «Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублёвую зону».

Стремоусов в 2020 году выдвигал свою кандидатуру на пост мэра города, его досье есть на сайтах «Честно» и «Миротворец«. Hromadske писало о его возможном участии в похищениях украинских активистов в Херсоне.

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