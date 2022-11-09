9 ноября из портов Большой Одессы вышли 3 судна с агропродукцией

9 ноября из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышло 3 судна с 21,6 тыс. тонн масла для стран Азии и Европы.

Об этом сообщает Мининфраструктуры в Facebook.

«Зерновым коридором» в украинские порты под загрузку двигаются 9 судов. Вчера, 8 ноября, в порты зашли 7 балкеров за украинской агропродукцией. Среди них балкер STARVOS под загрузку 55 тыс пшеницы для граждан Йемена, страдающих от продовольственного кризиса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 10,1 млн. тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 435 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

По заявлению Президента Владимира Зеленского 8 ноября в видеообращении, опубликованном его пресс-службой , «Украина работает над расширением «зернового соглашения».

«Работаем над продлением и расширением нашей экспортной «зерновой инициативы». Добавим ещё постоянный гуманитарный компонент к зерновому экспорту. Вместе с передовыми и наиболее добросовестными государствами будем увеличивать помощь тем странам и народам, которые особенно страдают от продовольственного кризиса», – заявил он.

Зеленский отметил, что уже состоялись первые совещания и есть первые международные договорённости.

«Фактически вместе с партнёрами начинаем такое сотрудничество, которое может стать основанием для обеспечения продовольственной безопасности на новом уровне. Давно идёт речь, что нужна глобальная координация для спасения беднейших стран мира от голода. И именно такой механизм координации сейчас и прорабатываем. Надеюсь, удастся его реализовать», – сказал Президент.

Как сообщала Одесса News, Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал после встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Турция и дальше будет прилагать усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу «зернового коридора».

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