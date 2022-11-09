На 66-м году жизни скончался народный депутат Юрий Кармазин

На 66-м году жизни скончался известный украинский политик, народный депутат нескольких созывов Верховной Рады Юрий Кармазин.

Об этом 9 ноября сообщается в Facebook на странице экс-нардепа.

«Сегодня в 10:00 перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина, любящего отца, мужа, человека, который вкладывал душу в будущее страны, но сердце его всегда принадлежало только семье. К сожалению, оно перестало биться. Семья потеряла часть себя, а страна её создателя», – говорится в сообщении.

О смерти Кармазина сообщил в Facebook также бывший соратник нардепа, глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко.

«Ушёл Юрий Кармазин. Работал с ним с 2007 по 2012-й. Для многих некомфортный был, своеобразный, но однозначно яркий. R.I.P», – написал Барвиненко.

Юрий Кармазин родился 21 сентября 1957 г. в г. Звенигородке Черкасской области. Закончил юридический факультет Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.

В 1980-1982 годах работал помощником прокурора Центрального района города Одессы. 1982-1984 — помощник прокурора Одесской области. 1984-1985 — заместитель специального прокурора Одесской области. Ноябрь 1985 – август 1992 – прокурор Приморского района города Одессы. С июля 1992 – судья Одесского областного суда.

С января 1996 — заместитель председателя Одесской областной организации Конгресса украинской интеллигенции.

Кармазин был народным депутатом Верховной Рады II, III, IV и VI-го созывов. В разные годы входил во фракции «Громада», «Солидарность», «Наша Украина», «Наша Украина – Народная самооборона».

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