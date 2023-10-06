Скандал: В потасовке в Верховной Раде нардеп Тищенко порвал штаны Гончаренко

Между нардепами Алексеем Гончаренко («Европейская солидарность») и Николаем Тищенко 6 октября в Верховной Раде Украины произошла перепалка и потасовка во время пленарного заседания.

Об этом в Telegram сообщил сам Гончаренко.

«Идёт рассмотрение бюджета. У меня правки о возвращении 30-ки (зарплаты военным в размере 30 тыс грн, – ред.), об увеличении выплат военным, о социальном обеспечении военных. Что делает Рада и «Слуги»? Н…хуй. Зачем! В Киеве войны нет. В Киеве – тепло и уютно. У Крадуцкого (Гончаренко коверкает фамилию нардепа от «Слуги народа» Михаила Радуцкого. – Ред.) бизнесок идёт, у Тищенко колл-центрики с наркоторговцами. Все живут себе, не болеют», – пояснил Гончаренко истоки конфликта.

Нардеп заявил, что «они все очень расслаблены», но «ничего, мы порядок наводить умеем».

«На мой вопрос: «А вы не оху…ли немного? Там на фронте п…здец. Нам нужно укреплять оборону. Думать об обеспечении. Планировать следующий год», ответ оказался прост: пытаться забрать у меня телефон. Кстати, в борьбе Тищенко почему-то порвал мне штаны. Коля, зачем?» – написал он.

«Тищенко, падла. Что ты мне брюки порвал? 40 гривен брюки. Возвращать придётся», – подытожил Гончаренко, переодевшись в джинсы.

Слова Гончаренко подтвердила сопредседатель фракции «Евросолидарность» Ирина Геращенко, опубликовав в Telegram, как утверждается, фото его штанов.

«Во время толкотни депутат Тищенко порвал штаны депутату Гончаренко. Дурдом», – написала она

Информагентство УНИАН в Telegram обнародовало несколько видео, на которых видно развитие конфликта. Сначала Тищенко, взяв слово, назвал Гончаренко «петухом с Одесчины» и напомнил, что тот, будучи депутатом Одесского облсовета во времена президентства Виктора Януковича, поддерживал развитие русского языка.

Тищенко попросил удалить Гончаренко из сессионного зала, а тот, в свою очередь, начал спрашивать оппонента «что там с колл-центрами». Тищенко затем вышел к трибуне, где продолжил выпады в адрес Гончаренко, а спикер Рады Руслан Стефанчук потребовал от нардепа от «Евросолидарности» вернуться на место и «снимать тиктоки в другом месте».

После этого Радуцкий попытался отобрать у Гончаренко штатив для смартфона, а Тищенко снял с него телефон и бросил в зале рядом с собой.

Радуцкий и Тищенко на момент публикации новости не комментировали инцидент в Раде.