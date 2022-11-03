Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Рабиновича и Васильковского

3 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Игоря Васильковского и Вадима Рабиновича в связи с прекращением гражданства Украины.

Об этом народный депутат Ярослав Железняк («Голос») сообщил в Теlegram.

«Сегодня парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Васильковского И.И. и Рабиновича В.З., которые 18 июля 2022 года Указом Президента №502/2022 были лишены гражданства Украины», – сообщил парламентарий.

По его словам, постановления №8160 «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Васильковского И.И.» и №8161 «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Рабиновича В.З.» поддержали соответственно 292 и 304 народных депутата.

Таким образом, в ВР осталось 417 парламентариев, заметил Железняк.

Для справки. Игорь Васильковский избран в одномандатном избирательном округе №139 (Одесская область) от партии «Слуга народа», Вадим Рабинович — в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года фракция политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» официально прекратила существование в Верховной Раде.

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