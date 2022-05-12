Верховная Рада официально ликвидировала фракцию ОП-ЗЖ

Фракция политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» официально прекратила существование в Верховной Раде.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность»).

«Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально ликвидирована!» – написал Гончаренко.

Как следует из стенограммы заседания, о роспуске фракции ОП-ЗЖ официально заявил первый вице-спикер Александр Корниенко.

«Согласно статье 60 регламента Верховной Рады, в связи с уменьшением численного состава депутатской фракции политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» ниже численности наименьшей депутатской фракции, зарегистрированной на первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, сообщаю о роспуске депутатской фракции политической партии ОП-ЗЖ», – сказал Корниенко.

Кстати. На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, ОП-ЗЖ поддержали 13,05% избирателей. Политическая партия сформировала вторую по численности (43 нардепа) фракцию в Верховной Раде Украины.

На фоне полномасштабного военного вторжения РФ в Украину 15 марта из фракции ОП-ЗЖ в Раде вышли нардепы Александр Фельдман, Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова и Вадим Столар. Кроме того, ранее исключённого из ОП-ЗЖ нардепа Илью Киву лишили мандата.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОП-ЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учётом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.

24 марта из фракции ОП-ЗЖ в Раде вышли ещё пять нардепов: Валерий Гнатенко, Игорь Кисилёв, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОП-ЗЖ в Раде. После этого в ОП-ЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила «строилась как партия мира, но мира сейчас нет».

21 апреля стало известно, что нардепы от ОП-ЗЖ создали свою депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир». Главой группы в составе 25 народных депутатов стал бывший сопредседатель фракции ОП-ЗЖ Юрий Бойко.

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