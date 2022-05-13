В районе острова Змеиный подбито вражеское судно

Судно тылового обеспечения проекта 23120 «Всеволод Бобров» было повреждено в районе острова Змеиный Одесской области.

Это подтвердил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем обращении, опубликованном 12 мая в Telegram.

«Действительно, благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров». Одно из самых новых в российском флоте. Говорят, плетётся в Севастополь. Сейчас эта информация нуждается в уточнении. Но то, что ему дали змеебаев возле острова Змеиный, – правда», – сказал он.

Остров Змеиный, по мнению Братчука, уже можно называть «Змеебаевкой».

Журналист Сергей Высоцкий писал в Facebook, что это судно было поражено украинской ракетой «Нептун».

Также об этом сообщала экс-нардеп Татьяна Чорновол, которая сейчас служит в ВСУ.

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко рассказал, что «Всеволод Бобров» зашёл в Чрное море из Балтики 7 января 2022 года.

Судно было спущено на воду в 2016 году, но из-за отсутствия импортных комплектующих строительство остановилось. Достроили «Всеволода Боброва» в марте прошлого года, в августе судно включили в состав Черноморского флота РФ. Его экипаж – 24 человека. Длина судна – почти 95 м, ширина – 22 м, осадка – 8,51 м.

Всего таких кораблей у российского флота два – «Всеволод Бобров» и «Эльбрус».

«Фактически судно является военным вариантом типовых морских судов снабжения и обеспечения для морской нефтегазодобычи. Предназначено для погрузки, хранения, транспортировки и передачи сухих грузов на берег, надводных кораблей, подводных лодок и судов, а также для буксирного обеспечения и оказания помощи экипажам кораблей и судов, терпящих бедствие», – рассказал Клименко.

В данных Генштаба ВСУ о потерях России по состоянию на 12 мая говорится, что РФ потеряла ещё один корабль, детали не уточнялись.

Всего за время войны с Украиной Россия потеряла 14 кораблей и катеров. Из них, в частности, были потоплены флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва» и большой десантный корабль «Саратов», повреждены большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Цезарь Куников».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.