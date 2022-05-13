В Одессе от взрывной волны пострадал Воронцовский дворец

В результате одного из ракетных обстрелов Одессы пострадал памятник архитектуры национального значения, дворцовый комплекс XIX века – Воронцовский дворец.

Об этом сообщила 12 мая пресс-служба Одесского горсовета.

Отмечается, что взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила в Facebook, что здание, в котором сейчас находится Дворец детского творчества, было повреждено несколько дней назад. Она напомнила, что во время Второй мировой войны дворец попадал под немецкие бомбардировки, но его восстановили.

«В мае 2022 года, в XXІ веке, окна дворца не выдержали удара российской ракеты… Мы выдержим. И здесь обязательно снова будут дети. Одесские дети, гордость Украины. Россияне, так талантливо разжечь презрение к России могли только ваши «полководцы», – добавила Буйневич.

Мэр Одессы Геннадий Труханов обсудил проблемы защиты уникальной архитектуры Одессы во время встречи с директором по вопросам Восточной и Центральной Европы Центра либеральной современности г-жой Марилуизе Бек.

Геннадий Труханов отметил, что Одесса ведёт непрерывную работу по подготовке экстренного включения исторического центра Одессы в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, охранные гарантии которой позволят защитить архитектурное наследие южной столицы Украины.

Решение о принятии в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО принимается коллегиально, поэтому сегодня Одессе важна поддержка каждого из голосующих, — сказал мэр Одессы.

Г-жа Марилуизе Бек подчеркнула, что будет оказывать поддержку в этом вопросе по мере своих возможностей.



Как сообщала Одесса News, в Одессе продолжается капитальный ремонт Деволановского спуска.



Фото и видео: «Одесса», Елена Буйневич/Facebook



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