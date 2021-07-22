С браслетом на ноге, с письмом посла в руке: Медведчук получил поддержку КП Китая

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун написал письмо председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа‒За жизнь» Виктору Медведчуку, который сейчас находится под домашним арестом.

Об этом сообщается на сайте партии.

Дипломат заявил о важной роли сотрудничества украинской оппозиционной политсилы и Коммунистической партии Китая в развитии двусторонних отношений между КНР и Украиной.

Это письмо обнародовал в своём Facebook нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин.

Фань Сяньжун поблагодарил Виктора Медведчука за поздравление Генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина со столетним юбилеем партии, а также за участие в саммите Коммунистической партии Китая и мировых политических партий.

«Хочу отметить, что сотрудничество между политическими партиями динамично развивается и играет незаменимую роль в развитии двусторонних отношений между Китаем и Украиной. Уверен, что дальнейшее взаимодействие между партиями даёт ещё больше импульсов углублению наших дружественных отношений и приносит ещё больше реальных результатов на благо наших государств и народов», ‒ говорится в письме.

Кроме того, посол выразил готовность вместе с Виктором Медведчуком продвигать межпартийные контакты и сотрудничество, а также делать всё для развития стратегического партнёрства и дружбы китайского и украинского народов.

Как сообщала Одесса News, Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Украины Виктору Медведчуку до 7 сентября.

Фото: ОП-ЗЖ, Facebook

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