Медведчук посидит на домашнем аресте с браслетом ещё 2 месяца

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Украины Виктору Медведчуку до 7 сентября.

Об этом сообщило «Громадське«.

«Печерский райсуд Киева продолжил круглосуточный домашний арест народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, до 7 сентября», – сказано в сообщении.

Прокуроры отметили, что просили суд продлить сроки досудебного следствия в связи с тем, что ещё не окончился сбор доказательной базы, проводятся экспертизы, следственные действия и устанавливаются другие возможные соучастники. Также просили суд продлить меру пресечения Медведчуку, подчёркивая риск побега, давление на вероятных соучастников, свидетелей, сокрытие, уничтожение, искажение вещественных доказательств.

Адвокаты просили отменить меру пресечения, утверждая, что риски необоснованные, а подозрение незаконно. По их мнению, мера пресечения в виде круглосуточного ареста нарушает право Медведчука на труд, «становится автоматическим запретом выполнять свои обязательства народного депутата, которыми его наделили украинские избиратели».

Расследование, по словам защиты, СБУ осуществляла незаконно, поскольку им должно было заниматься ГБР, а экспертизы адвокаты называют сфальсифицированными и ангажированными, поскольку их изготавливал орган, подконтрольный СБУ.

В частности, адвокаты обратили внимание на то, что во время экспертизы голоса не были отобраны образцы голоса у Медведчука: «невозможно точно определить, что указанные аудиозаписи являются полными, то есть не было факта технического вмешательства путём вставки или изъяты какие-то фрагменты, а также не использовались другие технические средства для монтажа с целью создания искусственной доказательной базы».

Под судом во время заседания дежурили охранники фирмы «Шторм» и представители ОО «Патриоты — За жизнь» Виктора Чёрного и Ильи Киви.

Также в суд пришли несколько десятков однопартийцев Виктора Медведчука. Они изъявляли желание взять его на поруки.

Как информировала Одесса News, народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция ОП-ЗЖ) 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трёх эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Чёрного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Ещё один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод — проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта «Луч».

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. По информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.

Фото: Громадське

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