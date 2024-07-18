В Одессе будут судить трёх медиков, нанесших ущерб государству на 3 миллиона гривен

Ненадлежащее исполнение должностными лицами медицинских учреждений Одессы своих служебных обязанностей привело к заключению договоров с несколькими субъектами хозяйственной деятельности по закупке товаров для медучреждений по завышенным ценам. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, начав в 2022 году уголовное производство по факту возможных нарушений в сфере публичных закупок в одном из коммунальных некоммерческих предприятий, следователи собрали достаточно доказательств для сообщения одному должностному лица медучреждения о подозрении в служебной халатности. Однако, в результате проведённых следственно-розыскных мероприятий правоохранители выявили признаки аналогичных правонарушений, которые совершались и в других медицинских учреждениях города.

Так, следователи установили, что двое мужчин и одна женщина, занимавшие разные должности в коммунальных некоммерческих предприятиях, отвечали за поиск наиболее экономически выгодных коммерческих предложений для приобретения товарно-материальных ценностей медицинского назначения, необходимых для обеспечения учреждений здравоохранения, определённых опорными, по оказанию медпомощи пострадавшим в результате военной агрессии РФ против Украины.

Ненадлежащее исполнение работниками своих служебных обязанностей привело к заключению договоров с несколькими субъектами хозяйственной деятельности по закупке товаров по завышенным ценам. В результате на счета поставщиков безосновательно были перечислены деньги за приобретённые медицинские материалы в сумме, превышающей рыночную стоимость.

Один фигурант нанёс медицинскому коммунальному учреждению ущерб более чем на 700 тыс. грн, второй – более чем на 1,2 млн грн, а третья женщина – почти на 1,2 млн грн.

Фигурантам «светит» лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определённые должности сроком до трёх лет и штрафом от 4250 до 12750 гривен.

Обвинительные акты по всем трём производствам уже направлены в суд для рассмотрения дела по существу.

Одесса News информировала о задержании одесской полицией четырёх врачей коммунального медицинского учреждения по подозрению в несанкционированном изменении информации. Для получения больше денег от государства работницы больницы вносили в электронную систему здравоохранения ложные сведения о якобы предоставленных медицинских услугах людям, двое из которых умерли ещё накануне манипуляций с базой.

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