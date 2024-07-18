В Кремле обещают, что Украины не будет через 10 лет

Государственные СМИ страны-агрессора России отредактировали комментарии заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и распространили тезис, что Украинского государства не будет до 2034 года, вероятно, для того, чтобы подготовить население к длительной войне против Украины.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW), опубликованной 17 июля.

Аналитики отмечают, что в интервью российскому изданию «Аргументы и факты» 17 июля Медведев заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина может вступить в Альянс в течение следующих 10 лет, и сделал вывод, что Украина «никогда» не вступит в НАТО, поскольку к 2034 году сменится руководство НАТО, и поэтому «вполне вероятно, что пресловутой страны 404 тоже не будет».

«Стоит отметить, что Медведев не сказал прямо, что Украина прекратит своё существование до 2034 года, – скорее, это был косвенный подтекст его заявлений, – но российские СМИ, в частности, кремлёвская новостная лента ТАСС, немедленно начали публиковать статьи с такими заголовками, как «Медведев признал, что Украина перестанет существовать в 2034 году», – говорится в отчёте.

В ISW считают, что прямое предположение о том, что Россия сможет «уничтожить Украину» до 2034 года, распространённое СМИ, является обещанием российской общественности, что Россия сможет выиграть войну и уничтожить украинскую государственность в течение десятилетия.

«Это создаёт благоприятные информационные условия и общественные ожидания по поводу войны, которая продлится ещё одно десятилетие, но которая завершится желанной для России «победой». Этот российский нарратив также прямо и решительно подрывает отдельные попытки отдельных кремлёвских чиновников предположить, что Россия готова «вести переговоры» о «мире» с Украиной, и ещё больше подчёркивает, что единственной желаемой конечной целью войны для Кремля является полное уничтожение Украинского государства и народа», – резюмировали в Институте изучения войны.

Следовательно, ни Украина, ни Запад не могут рассчитывать на переговоры с Россией, если российские условия предусматривают уничтожение Украины и её народа в течение следующих 10 лет.

Одесса News информировала, что, по заявлению 11 июля 2024 года замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина, Россия не собирается участвовать в новом саммите мира относительно Украины.

Путин заявил в июне, что Россия готова начать мирные переговоры с Украиной после того, как ВСУ начнут отвод войск с территории четырёх частично оккупированных Россией украинских областей, согласившись с их статусом российских территорий. Кроме того, Украина должна признать оккупацию Крыма, отказаться от вступления в НАТО и гарантировать защиту прав русскоговорящего населения. В то же время, Запад должен снять с РФ санкции.

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