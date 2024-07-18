Бензин станет ещё дороже

Верховная Рада приняла в целом законопроект №11256-2 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу.

Об этом сообщил народный депутат от парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Он отметил, что законопроект предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года. Переходный этап должен начаться с 1 сентября 2024 года.

На конечном этапе акциз на бензин составит 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо – 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ – 250 евро за 1000 литров.

Как сообщала Одесса News, по мнению представителей Министерства экономики, акциз на топливо имеет важное значение для наполнения государственного дорожного фонда и ускорения восстановления повреждённой оккупантами инфраструктуры.

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