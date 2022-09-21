В Украине принят закон о возобновлении акцизного налога на топливо

Верховная Рада приняла закон, который возобновляет акцизный налог на топливо в Украине.
Соответствующий законопроект (№7668-д) принят во втором чтении, сообщил в Теlegram председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Сегодня украинский парламент принял законопроект №7668-д во втором чтении и в целом, которым предусмотрены ставки акцизного налога на топливо», — сообщил народный депутат.
По его словам, цель закона — создание в период действия военного положения условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счёт налоговых платежей.
Гетманцев уточнил, что ставка акциза на бензин, дизель, топливо моторное альтернативное, биодизель установлена на уровне 100 евро за 1000 литров, сжиженный газ, бутан, изобутан – 52 евро за 1000 литров.
Кроме того, законодатель вводит нулевую ставку акцизного налога на дистилляты и биодизель для Министерства обороны Украины.
Как сообщала Одесса News, 18 марта вступил в силу закон, которым временно был отменён акциз на топливо и снижена ставка НДС с 20% до 7% на период действия военного положения. Уже 30 августа Верховная Рада приняла за основу законопроект №7668-д, который возобновляет акцизный налог на топливо в Украине.
По мнению представителей Министерства экономики, возвращение акциза на топливо имеет важное значение для наполнения государственного дорожного фонда и ускорения восстановления повреждённой оккупантами инфраструктуры.
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