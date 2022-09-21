В Украине принят закон о возобновлении акцизного налога на топливо

Верховная Рада приняла закон, который возобновляет акцизный налог на топливо в Украине.

Соответствующий законопроект (№7668-д) принят во втором чтении, сообщил в Теlegram председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Сегодня украинский парламент принял законопроект №7668-д во втором чтении и в целом, которым предусмотрены ставки акцизного налога на топливо», — сообщил народный депутат.

По его словам, цель закона — создание в период действия военного положения условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счёт налоговых платежей.

Гетманцев уточнил, что ставка акциза на бензин, дизель, топливо моторное альтернативное, биодизель установлена ​​на уровне 100 евро за 1000 литров, сжиженный газ, бутан, изобутан – 52 евро за 1000 литров.

Кроме того, законодатель вводит нулевую ставку акцизного налога на дистилляты и биодизель для Министерства обороны Украины.

Как сообщала Одесса News, 18 марта вступил в силу закон, которым временно был отменён акциз на топливо и снижена ставка НДС с 20% до 7% на период действия военного положения. Уже 30 августа Верховная Рада приняла за основу законопроект №7668-д, который возобновляет акцизный налог на топливо в Украине.

По мнению представителей Министерства экономики, возвращение акциза на топливо имеет важное значение для наполнения государственного дорожного фонда и ускорения восстановления повреждённой оккупантами инфраструктуры.

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