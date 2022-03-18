С 18 марта в Украине снижаются цены на горючее

Правительственные решения об отмене акциза на топливо и снижении ставки НДС с 20% до 7% вступили в силу 18 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины в Facebook.

«С сегодняшнего дня цены на топливо в Украине снизятся. Теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр). Бензин – более чем на 7 грн дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр)», — говорится в сообщении.

В правительстве надеются, что доступное горючее активизирует ряд экономических процессов, которые приблизят Украину к победе. В частности, будет аккумулировано достаточно ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания.

Для справки. В Украине наблюдается дефицит топливных материалов. По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, сейчас ведутся переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля в Украину.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года Украина и Европейский Союз завершили объединение энергосистем.

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