Одесский порт перевалил в январе нефти на 915% больше, чем в прошлом году

Объём перевалки нефти и нефтепродуктов в нефтерайоне Одесского порта в январе 2021 года составляет 117 тыс. тонн, что на 106 тыс. тонн, или на 915,3%, превышает аналогичный показатель первого месяца 2020 года.

О таком обнадёживающем начале года сообщает Администрация Одесского морского порта.

По оперативной информации главной диспетчерской Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины», достаточно большой рост тоннажа объясняется тем, что в начале этого года Нефтяную гавань посетил крупнотоннажный танкер FLAVIN (L = 250m, флаг — Мальта), который привёз 85,13 тыс. тонн азербайджанской нефти для Кременчугского НПЗ. В январе прошлого года больших танкеров не было.

Как отмечают в порту, в последние годы, когда из Украины ушёл транзит российской и казахской нефти, львиную долю грузопотока нефтерайона обеспечивают крупнотоннажные танкеры, которые доставляют партии по 70-80 тысяч тонн импортной нефти из Азербайджана и США. В 2020 году такие танкеры швартовались в Нефтяной гавани 13 раз, годом ранее — 12.

Как сообщала Одесса News, в Министерстве инфраструктуры работают над проектами государственно-частного партнёрства по развитию Одесского порта.

Фото: Одесса News/Александр Александров, Администрация Одесского морпорта

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