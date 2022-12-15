В Одесской области арестованы аптеки сети, владельцами которых являются граждане РФ

Детективы Бюро экономической безопасности арестовали в Одесской области аптеки сети, владельцами которых являются граждане Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

«Детективы Теруправления БЭБ в Одесской области арестовали 35 объектов недвижимости, среди которых 11 жилых помещений, 23 нежилых и 1 земельный участок. Речь идёт об аптеках известной сети, владельцами которых являются граждане Российской Федерации. Примерная стоимость арестованной недвижимости составляет более 102 млн грн», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что должностные лица одного из субъектов хозяйственной деятельности, основным видом деятельности которого является розничная торговля фармацевтическими товарами, в период 2017-2021 годов уклонялись от уплаты налогов на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 142 млн грн.

Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по признакам ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Печерский районный суд Киева передал в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) отельный комплекс «Аркадия» в Одессе, принадлежавший гражданам РФ.

Фото: БЕБ України/Facebook

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