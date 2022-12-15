295-й день войны: Покоя на передовой нет

Начались 295-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского из видеообращения 14 декабря, «покоя на передовой нет. Ничего лёгкого и простого нет. Каждый день и каждый метр даются очень тяжело. И особенно там, где вся тактика захватчиков сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле».

Согласно оперативной сводке Генштаба ВС Украины, только за прошедшие сутки противник нанёс 31 авиационный и 8 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Враг продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях. В других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали районы девятнадцати населённых пунктов. В частности, Времевка и Новополье Донецкой области; Гуляйпольское, Орехов, Малая Токмачка в Запорожской; Нововоронцовка, Осокоровка, Новотягинка, Токаревка, Янтарное Херсонской области и город Херсон.

По имеющейся информации, оккупанты заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка в пределах Олешковской городской территориальной общины Херсонской области. Враг принудительно эвакуировал граждан Украины, проживавших на Большом Потёмкинском острове вблизи Херсона, на пока подконтрольную российским захватчикам территорию.

Оккупационные власти проводят работы по переключению Запорожской атомной электростанции в энергетическую систему РФ.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки российских оккупантов в районах населённых пунктов Верхнекаменное, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Весёлое и Марьинка Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе города Угледар.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава противника и склад горюче-смазочных материалов.

Как сообщала Одесса News, по мнению советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, сроки окончания войны в Украине зависят от многих факторов, но можно предположить, что это может произойти уже весной или летом в 2023 году.

На главном фото военнослужащий Десантно-штурмовых войск ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ/Facebook

Видео: ОПУ

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