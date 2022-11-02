Когда тайное становится явным: какое вооружение Италия поставила Украине

Предыдущее итальянское правительство во главе с Марио Драги выделило Украине значительное количество тяжёлого вооружения, что до последнего времени держалось в тайне.

Об этом сообщает La Repubblica, пишет Укринформ.

Отмечается, в частности, что в пакет военной помощи Украине, согласованный правительством Драги, вошли две реактивные системы залпового огня M270, шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок PzH 2000, от 20 до 30 единиц 155-миллиметровых модернизированных самоходных гаубиц M109L и десятки бронетранспортёров М113.

La Repubblica отмечает, что «сложная операция по перемещению оружия и боеприпасов по Европе прошла без инцидентов в строжайшей тайне».

Как сообщала Одесса News, ВСУ могут в недалёкой перспективе получить зенитную ракету средней дальности АSTER 30 Block1 франко-итальянского производства, предназначенную для уничтожения любых воздушных целей – самолётов, БПЛА, вертолётов, крылатых и тактических баллистических ракет.

В августе 2022 года итальянское правительство выделило €2 млн на восстановление украинских территорий, освобождённых от оккупантов.

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