Италия выделила Украине €2 млн на разминирование

Итальянское правительство выделило €2 млн на восстановление украинских территорий, освобождённых от оккупантов.

Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо во время встречи в Киеве с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским, сообщает МВД.

По словам Ди Майо, часть оборудования для украинских сапёров поступит в распоряжение ГСЧС в ближайшее время.

«Начиная с сегодняшнего дня, Италия как на самом высоком государственном уровне, так и на местных уровнях сможет присоединиться к проектам восстановления Украины. В рамках этого проекта мы решили предоставить €2 млн, которые будут направлены на гуманитарное разминирование», – сказал он.

Глава итальянского МИД отметил, что в последний год объёмы экономического сотрудничества между Италией и Украиной быстро выросли и война не должна останавливать сложившиеся отношения.

«Многие итальянские большие и малые города имеют подписанные меморандумы о сотрудничестве с украинскими городами. Это братство между городами, которое родилось либо до войны, либо во время неё. И мы хотим использовать этот канал для того, чтобы работать в направлении восстановления Украины», – добавил дипломат.

Кстати. 25 августа в ходе визита в Украину Ди Майо встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Для справки. По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязнённой взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали 69 тыс. га и обезвредили более 186 тыс. взрывоопасных предметов и более 1657 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займёт годы, считают в Министерстве внутренних дел.

9 августа Государственный департамент США сообщил, что выделит Украине помощь в размере $89 млн на разминирование территорий.

Как сообщала Одесса News, 25 августа мэр Одессы Геннадий Труханов провёл онлайн-встречу с Министром иностранных дел Итальянской Республики Луиджи Ди Майо.

Фото и видео: МВД

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