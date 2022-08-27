Моряки, наконец-то, могут выехать за границу, но с условием

Возможность пересекать границу моряки будут иметь исключительно по согласованию территориального центра комплектования (военкомата).

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Теlegram.

«Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования. Правительство приняло соответствующее решение на сегодняшнем заседании”, — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах, а также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Глава правительства подчеркнул, что Украина — один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков.

“В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет”, — подытожил Премьер-министр.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволит предпринимателям с 1 сентября выезжать за рубеж в рабочие командировки.

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