В Кабмине появился ещё один временный министр

Правительство уполномочило первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталия Шубина временно исполнять обязанностей министра.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина 10 марта, сообщает Правительственный портал.

Виталий Шубин работал первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины с ноября 2019 года.



Родился в 1982 году. Окончил в 2004 году Киевский университет туризма, экономики и права по специальности «Правоведение», квалификация — юрист, и в 2011 году Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление», квалификация — магистр государственного управления.

С 2004 по 2011 год был юрисконсультом отдела претензионно-исковой работы, юрисконсультом II категории, юрисконсультом I категории, ведущим юрисконсультом, начальником юридического отдела Департамента правового обеспечения Государственного предприятия «Энергорынок».

С 2011 по 2014 год занимал должности в «ГТЭК», в 2014 — 2016 годах работал в ООО «Энергетические ресурсы Украины».

В течение 2017-2018 годов работал директором, директором по совместительству ООО «Арцизская ветровая электростанция», а также возглавлял по совместительству ООО «Измаильская ветровая электростанция», ООО «Килийская ветровая электростанция», ООО «Суворовская ветровая электростанция» в Одесской области.

С февраля 2018 года работал директором ООО «Днепро-Бугская ветровая электростанция» на Херсонщине.

Как сообщала Одесса News, 10 марта Правительство назначило исполняющими обязанности министров: экономики; образования и науки; культуры.