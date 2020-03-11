Кто в Одессе 11 марта останется без света

На 11 марта в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения ряда жилых объектов.

Об этом проинформировало облэнерго.

Так, в этот день с 9.00 до 17.00 света не будет по таким адресам:

— 1-й Орловский переулок, 2, 4, 6

— ул. 10-я линия, 25, 27, 28, 29, 30, 35а, 29а, 34а, 31, 32, 33, 34, 35, 37

— 11-я линия, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 26а, 28а, 33в, 33б, 33а, 33, 35

— 13-я линия, 8, 10, 6а, 6, 12, 4а, 1, 2, 3, 4

— 15-я линия, 1, 3, 5, 7, 9

— 19-я линия, 1, 2, 3

— Банный переулок, 3

— Дегтярная, 16, 18, 19, 20, 21

— просп. Добровольского, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 71а, 79а, 77а, 83, 81а

— Жолио–Кюри, 31д, 22, 31е, 32а/с, 31/1, 31а, 31б, 31г, 33а/с, 31/2, 37а, 33а/c, 44а, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 50

— Курская, 97, 99, 113а, 99а, 107а, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115

— Ланжероновская, 3, 5, 9

— Льва Толстого, 19, 21, 30

— ул. Марсельская, 1

— Новикова, 13, 13а

— Орловская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12а, 11, 12, 13

— переулок Чайковского, 4, 6, 8, 10, 12

— ул. Прохоровская, 30

— Пушкинская, 2

— Спиридоновская, 26, 28

с 9:00 до 19:00

— 1-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 5, 7

— 1-й переулок Юннатов, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9а, 10а

— 2-й Китобойный переулок, 20, 20а, 22

— 2-й переулок Шишкина, 11а, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 2а, 12, 9а, 9б, 2б, 16а, 10а, 12а, 4а, 12б, 18а, 13, 14, 16, 18, 20

— 2-й Украинский переулок, 3, 4, 5, 6

— 3-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 4, 9а, 10а, 5, 11а, 14а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

— 3-й Украинский переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2а, 6в, 12, 6б, 1а

— просп. Академика Глушко, 17/1, 13, 17, 19, 17/2

— ул. Академическая, 48в, 30а, 47, 34в, 36, 37, 52а, 39/2

— Анны Ахматовой, 28/2, 6, 15, 19, 21, 22, 23, 32б/1, 34а, 19/2, 34б, 17/19, 32а, 24а, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

-ул. Ёлочная, 5/2, 36, 5/3, 42/2, 38а, 44а, 44б, 5/17, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58

— Костанди, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 34б/1, 38в, 34б, 34в, 32а, 32б, 40в, 38б, 34а, 48/2, 28а, 77а, 51, 45а, 27а, 45/2, 40б, 77/33, 48а, 62а, 40а, 53а, 54а, 56а, 75б, 49а, 75в, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77

— Куприна, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 36а, 37б, 32а, 34в, 39а, 46, 46а, 35а, 34а, 37в, 34а/1, 45а, 41а, 28б, 43а, 43б, 28в, 30в, 39/1, 48а, 48в, 37а, 48б, 37е, 47, 48, 39/5

— Левитана, 19/3, 19/5, 19/4

— Львовская, 56, 54/2, 50, 52, 54, 58

— Львовский переулок, 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10б, 10а, 8а, 76, 10в

— Новоукраинский переулок, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

— Равенства, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 3а, 2а, 1а, 40а, 4а, 34, 46а, 30а, 16а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197

— Сумская, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

-Т имирязева, 84в, 72, 72б, 72а

— Тульская, 6, 8, 9, 37б, 10, 37/1, 23б, 21а, 14а, 9а, 21/3, 27/4, 13, 29/2, 294, 233, 16, 234, 29, 15, 21, 211, 27, 17, 14, 12, 11, 204, 19, 20, 25, 162, 23, 141

— Фонтанская дорога, 129

— ул. Харьковская, 12а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8а, 16/1, 10, 13а, 16а, 6а, 5а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 3а

— Шишкина, 32а, 5а/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 15, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 3, 24а, 28б, 15/17, 2, 34б, 15а, 9, 40а, 6, 42а, 16а, 15/17, 6а, 211, 8, 41а, 21в2, 15/1, 10, 19а, 21а, 13а, 38а, 2а, 5, 10а, 5б, 11, 5а, 19/83, 44а, 4, 12, 36а, 14, 7а, 21в, 18а, 21а/1, 1а, 13, 5в, 40б, 21б, 7, 3а, 19/2, 1, 202, 28а, 30а, 122

— Юннатов, 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 13/30, 4а

с 9:00 до 18:00

— 2-й Разумовский переулок, 7, 11, 7/10, 9

— Бабеля, 6

— Балковская, 141, 143

— ул. Головковская, 2

— Средняя, 37, 41, 43

с 7:00 до 21:00

— Нежинская, 12

— Новосельского, 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44

— ул. Ольгиевская, 31, 33

— Старопортофранковская, 31, 33, 35, 39, 41

Как сообщала Одесса News, «Одессаоблэнерго» объясняет так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.