В Одесской области более 20 населённых пунктов без света из-за непогоды

Из-за осложнения погодных условий по состоянию на утро среды в Одесской области без электроснабжения остались 24 населённых пункта.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 41 населенный пункт в двух областях, а именно: Одесская – 24, Ивано-Франковская — 17», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта на автодорогах обеспечено, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщала Одесса News, полиция Одесской области предупредила об ухудшении погодных условий 5-8 февраля.